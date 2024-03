Uno de los refuerzos de Universidad de Chile este 2024 es Maxi Guerrero, delantero que estaba en Deportes La Serena y que los azules pudieron recuperar, al comprar el 50% de su ficha.

El atacante ha dejado una buena impresión entre los hinchas de la U, sobre todo en el duelo ante Deportes Copiapó, donde fue un peligro permanente para la defensa nortina, y donde además desniveló el encuentro marcando el 2-1 parcial.

BOLAVIP conversa con Cristián Olguín, el que no tiene dudas en que el nuevo número 7 azul puede consagrarse ante el archirrival en Macul.

“Maxi Guerrero es un chico que ya demostró en la selección panamericana que tiene muchas condiciones, es encarador, tiene velocidad y hace goles, que es lo más importante”, asegura el Cepillín.

Agregando que “este será un buen año para él, puede ser factor determinante en el Superclásico, este partido se gana por las puntas y tiene argumentos para hacerlo”.

Cristián Cepillín Olguín ilusionado con Maxi Guerrero.

Consultado por el partido en sí, el ex delantero azul no está de acuerdo con el excesivo favoritismo de los albos en su reducto. “Creo que por rendimiento la U viene subiendo y Colo Colo llega desgastado, el partido y el viaje”, asegura.

El Cepillín se ilusiona con lo que pueda hacer el equipo que dirige Gustavo Álvarez. “La U tiene que ganar, tanto tiempo que no nos llevamos un triunfo de ahí, ojalá podamos, sería espectacular”, analiza.

Para el final, Cristián Olguín se refirió a Lucas Assadi, quién estará entre los citados, pero no será titular y que viene cuestionado luego del partido que los universitarios le ganaron a Audax Italiano en el Estadio Nacional. “Es un gran jugador, un proyecto grande no sólo para la U, también para el fútbol chileno, no sé si le falta confianza para explotar”, cerró.