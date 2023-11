Universidad de Chile perdió por 2-1 ante Coquimbo Unido y quedó en jaque para ir a la próxima edición de la Copa Sudamericana en 2024. Un exjugador del Ballet Azul está preocupado y molesto por el nivel de dos futbolistas en particular.

Francisco Las Heras liquida al defensa Matías Zaldivia por su torpe expulsión en la recta final del primer tiempo, mientras no quedó conforme para nada con el nivel de Leandro Fernández.

En diálogo con Bolavip, Las Heras liquidó a ambos jugadores empezando con el Lokillo Fernández. “La verdad que decía que cuando logró poner la pelota en el piso entró con facilidad, pero primó sobre todo los pelotazos largos una vez más (…) Leandro Fernández que pretendía con esos pelotazos de un lado para otro, en fin, mal”, expresó.

Luego, el ex volante azul barrió con el defensa azul. “La estupidez de Zaldivia fue en una jugada que era en el medio de la cancha, intrascendente, en medio de la cancha. Apenas la vi dije que si el arbitro la revisaba en el VAR lo iba a expulsar y así fue, una torpeza”, añadió.

Pancho Las Heras liquida a Lean Fernández y Matías Zaldivia (Archivo)

El exjugador de la U sabe que el Romántico Viajero pasa por una inestabilidad importante en lo deportivo y que, claramente, con partidos como los de Fernández y Zaldivia no se puede hacer mucho pensando en una hipotética llegada a la Sudamericana.

“No tiene mucho más la U. Incluso, me preguntaban sobre la U podía clasificar a la Sudamericana. ¿Será momento? Yo creo que no. Con el equipo que tenemos no pasamos ni la primera fase. Deprimente“, añadió.

Ineficacia

La ausencia de gol es algo que también le preocupa a Las Heras, porque sabe que el equipo de la U tiene la pelota, la domina, controla el partido, pero no hace lo necesario para ganar: convertir en el arco rival.

“Ver un equipo que controla más de la mitad del primer tiempo, que tiene tres llegadas y no logra concretar no es un problema de finiquito, es netamente ineficacia de los jugadores de la U”, terminó.