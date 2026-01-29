José “Pepe” Rojas es, sin discusión, uno de los grandes referentes de Universidad de Chile en el siglo XXI. Defensor y capitán en distintas etapas, el zaguero se ganó un lugar especial en la historia del club laico no solo por los títulos obtenidos, sino también por su liderazgo e identificación con la camiseta azul.

Formado en el Centro Deportivo Azul (CDA), el oriundo de Talagante fue protagonista del período más exitoso del Romántico Viajero, siendo parte fundamental del plantel que conquistó la Copa Sudamericana 2011, además de múltiples títulos nacionales.

Por ello, este jueves el Estadio Nacional será el escenario de una jornada cargada de emoción, recuerdos y reencuentros, en la que el histórico capitán dirá adiós definitivo al fútbol rodeado de excompañeros e ídolos del club.

José Pepe Rojas supo levantar 10 títulos con el club azul | FOTO: Photosport

El evento contará con la presencia de varias figuras emblemáticas que compartieron cancha con Rojas durante los años más gloriosos de la U. Entre los nombres confirmados destacan Diego Rivarola, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Eduardo Vargas, Sergio “Superman” Vargas, Matías Rodríguez, Cristóbal Campos y David Pizarro, entre otros, en lo que promete ser una verdadera fiesta azul.

Así, el Chuncho le bajará el telón a la carrera de un jugador que supo representar los valores de la institución y que, desde ahora, quedará definitivamente inscrito en el panteón de los grandes capitanes azules.

¿A qué hora es la despedida de José Pepe Rojas?

El evento se desarrollará este jueves 29 de enero desde las 17:00 horas, en el Estadio Nacional .

¿Qué canal transmite la despedida de José Pepe Rojas?

Para quienes no puedan asistir al recinto de Ñuñoa, la despedida tendrá transmisión oficial a través de Mega Go, permitiendo que hinchas de todo el país puedan ser parte del último aplauso a uno de los defensores más importantes en la historia reciente de la U.