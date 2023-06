Sin duda, este clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica tiene muchos condimentos especiales que se han originado tras la suspensión del cotejo el pasado 30 de abril y que este miércoles, casi dos meses después, por fin se podrá terminar.

Una de ellas tiene que ver con lo que se dará a conocer por altoparlante y que en esta oportunidad solo la prensa y dirigentes, podrán escuchar las informaciones respectivas al compromiso.

Bolavip Chile dialogó con Marco Antonio Barrera, destacado y reconocido locutor que ya lleva diez años siendo la voz de los partidos como local de la U. El profesional, al igual que muchos hinchas, viajó toda la madrugada desde Santiago a Concepción para trabajar en el partido que se iba a disputar en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo y que como sabemos, se tuvo que suspender por los hechos que todos conocemos.

“En los diez años como locutor de la U, primera vez que se me presenta una situación como esta en que un partido será reanudado”, señaló la voz del programa La Magia Azul.

Añadió que aún no le han entregado ninguna indicación puntual, “creo que al llegar al estadio me darán alguna instrucción, pero presumo que será como se hace normalmente. Saludar, dar a conocer las formaciones y destacar que es el partido correspondiente a la fecha 12, pero el resto será todo igual como si se tratase de un partido de 90′ minutos”, afirmó el comunicador.

Viví una situación parecida

De todas maneras, Barrera vivió un episodio similar, donde un partido se vio interrumpido, pero no se reanudó si no, que se dio por terminado. También fue en un duelo entre azules y cruzados disputado en octubre de 2013 con el comentado rollo de papel que le cayó a Fernando Meneses.

Barrera también fue el locutor del duelo ante los cruzados y el rollo de papel que cayó sobre Fernando Meneses (Archivo)

“Lo más parecido que me tocó vivir como locutor, fue ese partido del Estadio Nacional, también ante la Católica. Anecdótico“, reconoce la voz de los azules. Instancia en la que nadie se movía del recinto donde todos esperaban alguna indicación o noticia respecto al futuro del encuentro.

“Fue un momento tenso, porque carabineros quería dar por terminado el partido y que informase, me daban esa orden, pero desde el club me señalaron que no dijera nada porque los dirigentes estaban en reunión resolviendo el futuro del partido. Fue muy complicado”, reveló Barrera, quien este miércoles, nuevamente continuará con su tradicional labor en los cotejos de los azules como anfitrión.