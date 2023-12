José Pepe Ormazábal ha sido uno de los más críticos con el bajo nivel de la Universidad de Chile durante 2023. El relator de la Radio Agricultura es tajante en su diálogo con Bolavip para analizar la campaña azul en el fútbol chileno.

Pepe Ormazábal no se guarda nada y lo primero que hizo fue agradecer a la gente por su amor por el equipo, que, a pesar de los paupérrimos rendimientos, despidió al plantel con varios aplausos.

“Pienso que la hinchada de la U, la gente en sí fue muy generosa. Increíble, pero el equipo salió bajo aplausos. Mauricio Pellegrino sacándose fotos con todo el plantel mirando hacia la tribuna norte que estaba llena. La gente de la U, muy generosa”, arrancó Ormazábal.

Luego, el histórico narrador azul fue tajante y tiró la bomba. “La U es grande por su gente, sin duda, pero mucha hinchada y poco plantel. Ese es el resumen de este año. Fue una campaña mediocre”, añadió.

Universidad de Chile realizó una poco decorosa temporada en el fútbol chileno (Photosport)

¿José Pepe Ormazábal qué más piensa de la mala temporada de la Universidad de Chile?

El comunicador deportivo no se guardó nada y fue tajante para lapidar la campaña de la Universidad de Chile, que lo dejó sin premio alguno en la Chilean Premier League.

Ormazábal lamenta todo lo que se ha dado con la U en los últimos años, pero siente que esta temporada fue absolutamente para marcar el paso. Nada más.

“Un año más de quedarse con nada, otro año con las manos vacías. Alguno se alegrar por qué le equipo no estuvo peleando el descenso, pero es un año más donde la U no peleó absolutamente nada. Se quedó con las manos vacías. No fue a un torneo internacional y es increíble que haya clasificado”, terminó.

¿Cómo terminó la Universidad de Chile en el Torneo Nacional?

La U, finalmente, quedó en la novena posición de la Primera División del fútbol chileno con 40 unidades y estuvo a dos puntos de clasificar a la Copa Sudamericana para 2024.

En la campaña 2023, la U ganó 11 partidos, igualó en 7 ocasiones y cayó en 12 oportunidades. El rendimiento de Mauricio Pellegrino fue del 44.4%.