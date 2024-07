Universidad de Chile dejó mucha preocupación tras lo que fue su desempeño en el duelo de ida por las semifinales de la zona centro-norte en la Copa Chile, en el que los ‘Azules’ cayeron por 2-1 ante Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito.

A lo que fue este duelo, el ex futbolista de la U, Diego Rivarola tomó la palabra en ESPN y desglosó lo que fue el desempeño del conjunto de Gustavo Álvarez, en el que fiscaliza en que el equipo entró muy dormido a disputar un importante encuentro.

“Rara actuación de la U, no me gustó claramente y uno no sabe cómo explicar, porque uno no cree como jugador que entren menospreciando el partido o eso, me tomo de las palabras de Zaldivia que dijo ‘entramos dormidos’, definitivamente fue así. Tú hoy en un partido de fútbol profesional no puedes entrar dormido”, comenzó señalando Rivarola.

Teniendo en consideración lo que fue este partido, para el ídolo azul quedó en evidencia que el conjunto ‘Laico’ debe reforzar de manera urgente su plantilla en este mercado, para poseer de nuevas armas dentro de su plantel en partidos complicados.

Rivarola pide refuerzos para Álvarez en la U | Foto: Photosport

“Sigue demostrando definitivamente que le falta un par de jugadores, si a la U no llegan un par de jugadores, me parece que la va a sufrir este semestre”, apuntó.

Finalmente, Rivarola remarcó en los puestos del campo de juego que la Universidad de Chile debe reforzarse en esta ventana de transferencias, en la que pide una variante en la zona de volantes y a un nuevo atacante que pueda marcar diferencias.

“La U necesita un mediocampista más y un delantero”, concluyó.