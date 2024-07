El exfutbolista no está conforme con el mercado de fichajes de los Azules y asegura que con el actual plantel no le alcanza a la U.

Mauricio Pinilla lanza potente advertencia a Universidad de Chile: “Lo pilla Colo Colo si no se refuerza”

Universidad de Chile finalizó la primera rueda en el primer lugar del Campeonato Nacional 2024con 32, más atrás vienen Coquimbo Unido con 31 unidades, Universidad Católica con 27 y Colo Colo y Palestino que suman 26. Mauricio Pinilla expresa su preocupación por el mercado de fichajes de los Azules.

“Estás llevando 45 mil personas por partido, estás reencantándote con la gente. Estás dejando atrás todo lo malo que hiciste los años anteriores, tienes la posibilidad de ser campeón en el torneo, estás primero, fuiste campeón de invierno. Tienes todas las condiciones para ganar el torneo y no traes un par de refuerzos de calidad”, expresó el exfutbolista en el programa Deportes en Agricultura.

Pinigol además advirtió que si el equipo laico no se potencia será alcanzado en la lucha por el título: “A este plantel no le va bastar a la U. Lo va a pillar Colo Colo. Te lo firmo ahora, que lo pilla Colo Colo si la U no se refuerza”.

El hoy comentarista deportivo observa que a los Azules le falta jerarquía en el equipo: “A ratos se ve un equipo liviano, con poca jerarquía. Le faltan jugadores de peso”.

También se refirió al tema de Charles Aránguiz: “Si Aránguiz se destraba, se destraba rápido. Tiene que hablar con Internacional y decirle ‘me quiero ir a la U’ y el jugador se va a la U. Si no, ¿Hasta cuándo va a esperar?”.

Mauricio Pinilla cree que le falta jerarquía al plantel de la U. (Foto: Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile por el Campeonato Nacional 2024?

Los Azules visitarán a Cobresal el domingo 21 de julio a las 15:00 en el estadio El Cobre de El Salvador por la jornada 16 del Campeonato Nacional 2024.