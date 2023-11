Diego Rivarola no se guarda nada y hace puntuda crítica a Mauricio Pellegrino y el plantel de Universidad de Chile: "No puede lograr..."

Universidad de Chile volvió del largo receso para ponerse al día frente a Everton de Viña del Mar en el día de ayer en el Campeonato Nacional 2023, logrado un pésimo resultado para las pretensiones azules.

La caída frente a los viñamarinos pone en serias dudas si Mauricio Pellegrino y el equipo azul podrán clasificar a una copa internacional de cara al 2024 y más teniendo en cuenta que el próximo rival es, de momento, el último clasificado.

Uno que quiso analizar lo hecho por los azules fue nada más ni nada menos que Diego Rivarola, histórico ex jugador de los azules quien en ESPN Chile tuvo un lapidario análisis para el DT y los jugadores.

La U nuevamente cayó en el torneo. | Foto: Photosport

“En líneas generales no me gustó mucho cómo jugó la U, me pareció un partido interesante, tuvo momentos. Arrancó muy bien donde todos creíamos que efectivamente iba a poder sostenerlo, porque cuando un equipo grande arranca así, marca la superioridad. Tuvo para hacer los goles y no los hizo”, dijo.

Rivarola complementa diciendo que “Cuando no los haces, el equipo empieza a dudar y el rival a agrandarse y tomar protagonismo y así fue. La U fue de más a menos. En líneas generales Everton mereció ganar el partido, la U abusó del pelotazo, su mejor ataque fue a través de Morales. En el medio pocos intervenían y pocos llegaban al área rival”.

En el cierre, le cae sin asco a Pellegrino y el plantel azul, asegurando que “Dos delanteros que llegan al área, se pierden muchos goles. Pellegrino no puede lograr que este equipo sea protagonista, ya no lo logró y los jugadores tampoco logran ser protagonistas con una camiseta grande”.

El próximo rival de la U

Los azules ahora deben visitar a Universidad Católica el próximo sábado en el Estadio Santa Laura, compromiso que asoma como absolutamente clave para tratar de tener copas internacionales el próximo año.

La U, por ahora, sin copa

La U marcha en el noveno puesto con 34 puntos y se encuentra a tres unidades de precisamente Universidad Católica, quien estaría agarrando el último cupo a la Copa Sudamericana 2024.