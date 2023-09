Universidad de Chile ya ultima detalles para lo que será su importante compromiso ante Colo Colo en lo que será una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, en la que los ‘Azules’ buscarán acabar con su mala racha en esta clase de partidos.

A lo que es este duelo crucial, un ídolo del ‘Romántico Viajero’ como lo es Diego Rivarola desglosó en el programa ‘F90’ de ESPN lo que han sido las declaraciones previas a este partido, en la que no se mostró muy a gusto.

“Si analizamos y netamente las declaraciones, tiene razón, pero al hincha de la U no le alcanza más que ganar, hoy puedes declarar un montón de cosas, pero el hincha de la U lo que quiere es ganar, ya no quiere más declaraciones”, partió señalando Rivarola.

Manteniendo su postura, uno de los históricos goleadores de la U indicó que está algo mosqueado con las constantes declaraciones populistas previo a este partido, en la que solo espera y quiere que el equipo vuelva a triunfar en un Superclásico.

Pellegrino está en el ojo del huracán en la U | Foto: Photosport

“En los últimos años se ha declarado de distintas formas, es lo mismo que uno siempre piensa. Entiendo que es parte del periodismo ir y hacerle preguntas al DT antes que llegue un clásico, no sé qué quieren que le diga ¿Qué vamos a perder? no va a pasar eso, inténtenlo, pero eso no va a pasar”, confesó.

Finalmente, Rivarola fue muy claro en decir que con las palabras bonitas no basta para poder quedarse con los partidos y que todo aquello que mencionan, debe reflejarse en el campo de juego.

“No alcanza solo con palabras, cada uno tiene su forma de declarar, pero en este tipo de partido el hincha lo que quiere es ganar el partido, le da lo mismo las declaraciones, no creo que preste atención a las declaraciones, lo que quiere es ganar el partido”, cerró.

¿Cuál fue el último triunfo de la Universidad de Chile ante Colo Colo en un Superclásico?

La última vez la U pudo vencer a Colo Colo en un Superclásico fue el 5 de mayo del 2013, en la que los ‘Azules’ con los tantos de Juan Ignacio Duma (2) y Charles Aránguiz pudieron imponerse por 3-2 ante los ‘Albos’ en el Estadio Nacional.