Diego Rivarola y los años que Universidad de Chile no puede derrotar a Colo Colo: "Justamente eso debe ser motivación para los muchachos"

Se aproxima un nuevo Superclásico del fútbol nacional entre Universidad de Chile y Colo Colo y si bien aún se tiene que jugar una fecha antes, ya muchos hablan del compromiso que sostendrán los dos clubes más populares del país.

Y en la actividad social llevada a cabo este jueves en Recoleta organizada por Adidas donde estuvieron Diego Rivarola y Nicolás Guerra por el lado de la U, más Esteban Paredes y Brayan Cortés por el lado albo, fue Goku quien al ser consultado sobre el duelo ante el cacique, dio a conocer su reflexión del momento azul y por cierto, lo que implica este juego para los del CDA.

“Lo veo siempre como un partido difícil, pero lindo para jugarlo. Sin duda que no es el mejor momento de la U, pero este tipo de partidos muchas veces son bisagras para los equipos que no vienen bien”, reconoció el ex 7 del Bulla.

A su vez, enfatizó que la década que lleva la U sin triunfos ante el cacique, más que ser una mochila, debe ser una motivación para los jugadores del plantel que dirige el argentino, Mauricio Pellegrino.

“Son partidos motivacionales y hay mucho de sorpresa. Si bien la U hace mucho no puede ganarle a Colo Colo, justamente eso tiene que ser un motivo de motivación para los muchachos que les toque entrar”, afirmó el otrora jugador.

Finalmente, el oriundo de Mendoza señaló que “espero que la U retome lo que hizo el primer semestre y que mejor que ante Colo Colo. Es algo que lo necesitan ellos como jugadores, la institución y los hinchas que hace mucho tiempo lo están esperando”, cerró Rivarola.

Rivarola entrando al evento en Recoleta (Nicolás Maldonado – Prensa Universidad de Chile)

¿Cuántos goles anotó Diego Rivarola por Universidad de Chile ante Colo Colo?

Sin duda, que Rivarola es de esos jugadores considerados como clasiqueros en las últimas décadas de la U y desde el año 200 cuando llega a los estudiantiles, hasta su temporada del adiós en 2011, siempre se inscribió con importantes goles ante su clásico rival.

Goku se anotó con siete conquistas ante su clásico rival siendo las más recordadas la del año 2001 en Macul cuando se colgó de la reja en su celebración y en la temporada 2011, cuando en los últimos minutos anotó de cabeza para el triunfo por dos tantos a uno.

¿Cuándo y dónde se disputará el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo?

El clásico 194 entre azules y albos se llevará a cabo en el Estadio Santa Laura, el próximo sábado 2 de septiembre a las 15 horas, en compromiso correspondiente a la vigesimotercera fecha del Campeonato Nacional.