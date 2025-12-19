La discusión por la elección del mejor jugador de la Liga de Primera 2026 sigue generando ruido en el fútbol chileno y ahora sumó un nuevo capítulo cargado de polémica.

Las recientes declaraciones de Fernando Solabarrieta, quien volvió a cuestionar duramente a Charles Aránguiz pese a su alto nivel individual, encendieron el debate entre hinchas, panelistas y protagonistas del medio.

El periodista de La Metro FM fue categórico al señalar que el volante de Universidad de Chile no merecía ser considerado el mejor del torneo, apuntando directamente a los resultados colectivos del equipo azul, que terminó cuarto y a una distancia considerable del campeón Coquimbo Unido.

Sus palabras no pasaron inadvertidas y rápidamente generaron reacciones en redes sociales y en el propio entorno del club universitario.

La respuesta de Aldo Marín a Fernando Solabarrieta

En ese contexto, Aldo Marín, director de Azul Azul, decidió salir al paso y responder públicamente en su cuenta de X (Ex Twitter) a Solabarrieta, defendiendo con firmeza el rendimiento de Aránguiz.

“¿Qué persona que sepa un mínimo de fútbol puede dudar que el mejor jugador del torneo fue Charles? Concuerdo, nadie”, lanzó, en una frase que rápidamente comenzó a circular con fuerza en el ambiente futbolero.

De esta manera, en la U dejan en evidencia la distancia de criterio con el comunicador oriundo de Puerto Natales y alimentando una discusión que promete seguir dando que hablar.

