Universidad de Chile sigue sin saber de victorias en este inicio de temporada, en donde los dirigidos por Francisco Meneghini sumaron una nueva igualdad en este torneo tras empatar a dos tantos ante Deportes Limache, resultado que hace tambalear el proceso del DT.

Tras lo que fue este duelo, el periodista Fernando Solabarrieta comentó en el programa ‘Marca Personal’ en Radio La Metro lo que fue el desempeño de la U, en la que a pesar de no sumar los tres puntos, considera que tuvo una mejora, pero que no le bastó.

“Tal vez merecía mejor suerte fijate, perdía el partido 1-0 con Limache, después la U fue mejor, el gol del empate es un golazo realmente y luego lo da vuelta y parecía que por juego lo tenía, pero en los últimos minutos se le vino Limache”, parte señalando Solabarrieta.

Siguiendo en su radiografía, el comunicador deja en claro que hoy esta Universidad de Chile se ve bastante débil, debido a que no ha podido encontrar los resultados en este inicio de temporada, algo que sin duda empieza a inquietar a todos.

La U sigue sin ganar | Foto: Photosport

“Es un equipo que está débil emocionalmente, se nota frágil, entonces yo tengo la sensación que se empezó a tirar para atrás, cuando no debía haberlo hecho y el equipo empieza a sentir la presión que ya debe estar sintiendo el técnico y eso chorrea el camarín”, remarca.

Concluyendo, Solabarrieta vuelve a indicar que la U tuvo una muestra de mejora ante Deportes Limache, pero esta no le bastó para llevarse la victoria y que ahora la presión dentro del equipo de ‘Paqui’ Meneghini aumenta en la semana previa al Superclásico ante Colo Colo, el que puede ser definitivo para el futuro del club.

“Tuvo buenos momentos futbolísticos la U, a mí me parece que cuando estaba perdiendo el partido, es cuando mejor reaccionó, tuvo una racha futbolística, pero después pasó por rachas que no puede sostener y bajó considerablemente, lo que terminó con el empate, otra vez amargando la semana de ‘Paqui’ que ahora viene por el Superclásico, que si pierde, para mí queda colgando”, cerró.

