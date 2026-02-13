Universidad de Chile tiene un complejo panorama bajo la estadía de Francisco Meneghini. El DT argentino no ha convencido a los fanáticos estudiantiles, por lo que el juego de postular reemplazantes ya comenzó.

Y en dicha dinámica, surgió el nombre de un campeón con la escuadra azul. Actualmente está libre y fue consultado sobre un posible retorno al equipo con el que levantó tres títulos: Martín Lasarte no descartó la posibilidad.

En conversación con AS Chile, el entrenador uruguayo abordó una eventual vuelta al conjunto universitario. Aún recuerda con cariño a la institución, con la que se consagró monarca de Primera División en 2014.

“Acá me hicieron sentir como en mi casa, me adapté muy rápido porque éramos como una familia… Fue una linda etapa junto a la U y eso me permitió llegar incluso a dirigir la Selección Chilena”, lanzó.

“Una vez alguien me dijo que siempre es lindo volver donde fuiste feliz (…) Salimos campeones enseguida y después dimos varias vueltas más“, agregó el estratega charrúa.

Martín Lasarte está disponible para Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El paso de Martín Lasarte por Universidad de Chile

Cabe destacar que el director técnico en cuestión estuvo en el club laico entre 2014 y 2015. En dicho proceso, además de conseguir el Torneo de Apertura 2014, alcanzó la Supercopa 2015 y la Copa Chile 2015.

En 74 encuentros al mando, ganó 39, empató 13 y cayó en 22, obteniendo un 58,56% de rendimiento. Su última experiencia fue en Nacional de Uruguay entre 2024 y 2025: bajó tres estrellas para El Bolso.

En resumen: