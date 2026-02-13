Universidad de Chile se prepara para enfrentar a Palestino por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026. El conjunto estudiantil tendrá que vencer a los árabes si no quiere poner en duda la continuidad de su DT.
Es que hasta el momento, Francisco Meneghini no ha convencido a los hinchas azules. Por ello, un reconocido periodista ya tiene a su candidato en caso de que el entrenador no permanezca en la institución.
¿De quién se trata? Romai Ugarte conversó con BOLAVIP Chile y se refirió a un posible cambio de mando en la banca universitaria. Para él, no hay que darle más vueltas al asunto.
El comunicador habló fuerte y claro: pidió ir por Jorge Sampaoli si el actual proceso fracasa. Quién más que el oriundo de Casilda para comenzar una nueva era en el club.
“Si Paqui (Meneghini) no da la talla hay que aprovechar a Jorge Sampaoli. Ya está de vuelta, porque el único lugar donde realmente le ha ido bien es acá en Chile, en la Selección y la U, entonces es una carta que hay que hablarla”, lanzó.
¿Jorge Sampaoli a Universidad de Chile?
Finalmente, el rostro de TV entregó una variedad de argumentos para ir por el campeón de la Copa Sudamericana. Quedó libre tras salir de Atlético Mineiro en las últimas horas.
“Conoce a Marcelo Díaz, a Charles Aránguiz, a Eduardo Vargas… así que con los brazos abiertos. Hay que ir a buscarlo, tomar un avión, están baratos los aviones ahora a Brasil, los vuelos, así que que hagan el esfuerzo“, cerró.
En resumen:
- El lugar en el mundo: “Si Paqui no da la talla hay que aprovechar a Sampaoli. Ya está de vuelta… el único lugar donde realmente le ha ido bien es acá en Chile, en la Selección y la U”, lanzó el comunicador.
- El reencuentro dorado: Ugarte destaca que el actual plantel tiene la base emocional necesaria para el retorno del DT: “Conoce a Marcelo Díaz, a Charles Aránguiz, a Eduardo Vargas… así que con los brazos abiertos”.
- El llamado a la dirigencia: El periodista instó a la cúpula universitaria a actuar rápido: “Hay que ir a buscarlo, están baratos los vuelos a Brasil, que hagan el esfuerzo”.