Universidad de Chile se prepara para enfrentar a Palestino por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026. El conjunto estudiantil tendrá que vencer a los árabes si no quiere poner en duda la continuidad de su DT.

Es que hasta el momento, Francisco Meneghini no ha convencido a los hinchas azules. Por ello, un reconocido periodista ya tiene a su candidato en caso de que el entrenador no permanezca en la institución.

¿De quién se trata? Romai Ugarte conversó con BOLAVIP Chile y se refirió a un posible cambio de mando en la banca universitaria. Para él, no hay que darle más vueltas al asunto.

El comunicador habló fuerte y claro: pidió ir por Jorge Sampaoli si el actual proceso fracasa. Quién más que el oriundo de Casilda para comenzar una nueva era en el club.

“Si Paqui (Meneghini) no da la talla hay que aprovechar a Jorge Sampaoli. Ya está de vuelta, porque el único lugar donde realmente le ha ido bien es acá en Chile, en la Selección y la U, entonces es una carta que hay que hablarla”, lanzó.

Romai Ugarte quiere a Jorge Sampaoli en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

¿Jorge Sampaoli a Universidad de Chile?

Finalmente, el rostro de TV entregó una variedad de argumentos para ir por el campeón de la Copa Sudamericana. Quedó libre tras salir de Atlético Mineiro en las últimas horas.

“Conoce a Marcelo Díaz, a Charles Aránguiz, a Eduardo Vargas… así que con los brazos abiertos. Hay que ir a buscarlo, tomar un avión, están baratos los aviones ahora a Brasil, los vuelos, así que que hagan el esfuerzo“, cerró.

En resumen: