La polémica por los dichos del DT de O’Higgins sobre Marcelo Morales llegó a su fin. El entrenador de los rancagüinos aclaró sus declaraciones sobre el lateral izquierdo de Universidad de Chile.

Y es que en la previa del compromiso, Víctor Fuentes había expresado sobre el zurdo: “Ustedes saben que es impulsivo… Capaz que se le salga la cadena y sea expulsado o quede condicionado con una amarilla”.

Sin embargo, en la previa del duelo este sábado entre azules y rancagüinos, el propio estratega se refirió al tema en TNT Sports. Descartó cualquier cuestionamiento al novel futbolista de 21 años.

“Aclarar que fue una pregunta y la respuesta fue en forma de broma. Me preguntaron por cómo era Joaquín Tapia en relación a Marcelo Morales. Yo dije que muchas veces le mostraron amarilla y por ahí una roja, que era un jugador impulsivo en ese tiempo y que ahora está bien”, comenzó señalando.

En dicha línea, aseguró: “En tono de broma digo: ‘en una de esas el sábado se le sale la cadena’. Nada más que eso, no quiero criticar a ningún jugador de Universidad de Chile y menos meterme en el rival”.

“Fue un tema coloquial, que se malinterpretó o que se utilizó para generar un poco de polémica, pero no es así. Está muy lejos de lo que yo interpreté”, cerró el DT.

Víctor Fuentes aclaró sus declaraciones sobre Marcelo Morales.

En la U respaldaron a Marcelo Morales

Cabe destacar que en la conferencia previa al encuentro, Gustavo Álvarez se había referido a lo expuesto por su colega. Defendió a Marcelo Morales y descartó referirse a los opiniones del rancagüino.

“No voy a opinar de lo que dice el entrenador, no me corresponde (…) Es un jugador con muchos partidos y eso refleja su carácter. No es uno de los que tuvo más amarillas y sí fue uno de los que jugó más minutos”, expresó.