Universidad de Chile logró una tremenda victoria en condición de visitante tras imponerse por un sólido 4-0 a O’Higgins de Rancagua en el Estadio El Teniente de Rancagua, manteniéndose así firme en la cima del torneo nacional.

Previo a este duelo una gran polémica se había generado con los dichos del entrenador de O’Higgins de Rancagua, Víctor Fuentes sobre el defensor de la Universidad de Chile, Marcelo Morales.

¿Sus dichos? en conferencia previo a este duelo señaló “A Morales lo expulsaron tres o cuatro veces (en las juveniles) por no poder marcar a Joaquín (Tapia). Ustedes saben que Morales es un jugador impulsivo, ahora está un poco más regulado, pero si le toca jugar a Tapia, yo creo que va encarar a Morales y lo va a superar bastante. Sabe jugarle, capaz que a Morales se le salga la cadena y sea expulsado o quede acondicionado con una amarilla”.

Sobre esto, el entrenador de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez fue consultado también previo a este partido a lo que fueron estas declaraciones, en la que no prestó atención y prefirió no responder para no entrar en polémicas.

Morales fue figura en el triunfo azul | Foto: Photosport

En esta jornada, ambos jugadores se vieron las caras dentro del terreno de juego, en la que el lateral del ‘Romántico Viajero’ mostró un gran desempeño, al igual que sus compañeros en este triunfazo azul.

En la U sacan pecho por el nivel de Morales y responden

Tras el gran partido del ‘Shelo’ desde la cuenta de la Universidad de Chile en Instagram celebraron a concho este triunfo del equipo de Gustavo Álvarez y aprovecharon la instancia para hacerle una ‘tocadita de oreja’ al DT de O’Higgins por sus dichos.

En la cuenta del club subieron una foto del lateral izquierdo de los ‘Azules’ con la hinchada de fondo y en la que acompañaron con un tremendo mensaje, que generó las risas y aprobación del hincha azul en las redes.

“Partido 100 con la U, 90 minutos y ninguna tarjeta”, agregando al final de este mensaje un emoji haciendo callar.

Tras este gran partido del ‘Shelo’, ahora en la Universidad de Chile buscan celebrar este triunfo a la rápida y ya ponerse a pensar en el próximo duelo del torneo ante Cobreloa en el Estadio Nacional.