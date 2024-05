Universidad de Chile perdió el invicto. Finalmente, el elenco de Gustavo Álvarez cayó en el Campeonato Nacional 2024, nada más ni nada menos que contra Universidad Católica en la edición 198 del clásico universitario.

El DT de los azules realizó su autocrítica por la derrota de su equipo. Sin embargo, no escondió la molestia por el cambio de última hora que debió hacer en su oncena estelar.

Previo al choque más importante de la fecha, se dio a conocer que Ignacio Tapia, quien sería fijo titular en la U, no informó de una molestia que lo marginó a última hora del compromiso ante la UC.

El técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, abordó ese y otros temas una vez finalizado el encuentro, asegurando que le molestó lo ocurrido con el zaguero.

Ignacio Tapia quedó fuera del partido en último minuto para la Universidad de Chile

El análisis del DT de Universidad de Chile

“Me parece que el equipo hizo un buen partido. Atacamos muy bien. tuvimos la presión todo el primer tiempo hasta que Católica decidió salir a jugar más y empezar a dividir. Pronto de eso llega el gol nuestro. En una jugada de un desajuste técnico nos empataron cuando prácticamente no nos llegaron”, dijo en primera instancia.

Seguido de ello, analizó lo que fueron los segundos 45′: “El segundo tiempo me parece que hubo un protagonista absoluto. No conté los tiros de Católica pero creo no fueron más de dos. Venía destacando el carácter del equipo, hoy no se dio un resultado, pero sí lo que demostró el equipo me deja la misma tranquilidad de siempre”, destacó.

Finalmente, demostró su enojo con lo ocurrido con Ignacio Tapia: “Tenemos que ser más cuidadosos con eso puertas adentro. Tapia arrancaba con una molestia de ayer que me enteré antes del calentamiento del partido. Me molestó”, finalizó el estratega.

¿Cómo quedó la tabla del Campeonato Nacional 2024?

Pese a la victoria de la UC sobre la U, los azules siguen siendo líderes del campeonato nacional con 28 unidades. Le siguen precisamente Deportes Iquique con 24 y los “Cruzados” con la misma cantidad de puntos.

Más atrás aparecen Coquimbo, Palestino y Everton con 21, seguidos de cerca por Colo Colo con 20 unidades.