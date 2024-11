El reconocido humorista chileno reveló las razones de su fanatismo por este ex jugador de Universidad de Chile.

Edo Caroe sorprende al confesar que su ídolo de infancia es un ex Universidad de Chile: "Mi referente era..."

Edo Caroe se ha transformado en uno de los humoristas más importantes de nuestro país y hace poco logró un verdadero hito: llenó el Movistar Arena durante dos ocasiones, siendo el primer comediante chileno en lograr esto.

Además, el oriundo de Temuco la rompe toda con su podcast en Spotify titulado Tomás va a Morir, donde es acompañado por dos grandes amigos de la infancia, como son Tomás y Alejandro.

Su éxito ha hecho que algunos chilenos lo comiencen a pedir para que participe en la próxima edición del Festival de Viña del Mar, a lo que Caroe no le cierra las puertas.

Edo Caroe y su incondicional fanatismo por Sergio “Superman” Vargas

Fue en el programa de Youtube llamado La Junta animado por el periodista Julio César Rodríguez que al también mago le entregaron una camiseta con una particular imagen: la de Sergio “Superman” Vargas jugando en la Universidad de Chile.

“Yo tengo al más grande. Ídolo de mi infancia, el señor Sergio Bernabé Vargas”, indicó.

Edo Caroe mostrando la polera con la imagen de Sergio Vargas | FOTO: Captura

Ahí, Caroe explicó su fanatismo por uno de los arqueros más importantes en la historia del Romántico Viajero.

“Cuando era chico yo jugué mucho tiempo al arco y jugué en varios equipos y mi referente era Sergio Vargas. Me gustaba como jugaba, como gritaba y me decían el Varguitas cuando chico. Yo me vestía como él y usaba su jockey”, confesó.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

