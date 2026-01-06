Universidad de Chile presentó ante la prensa la incorporación de Eduardo Vargas. El destacado delantero retornó a la institución tras 15 años fuera para satisfacer un eterno anhelo.

En compañía de Manuel Mayo, el mítico goleador fue oficializado en el Centro Deportivo Azul y habló de todo. Consultado sobre cómo han sido los primeros días, no escondió su emoción.

Y cómo no, si en su arribo al recinto deportivo de La Cisterna hubo una marea de fanáticos laicos que quisieron tomarse una foto con él. El oriundo de Renca sigue siendo un referente del club.

“Siempre he sentido el apoyo de la gente mediante redes sociales, amigos míos, mi familia. La verdad es que estoy muy feliz de estar acá de vuelta, estoy cumpliendo un sueño“, señaló.

Luego, sobre qué puede aportarle a los azules, agregó: “Antes jugaba más de ‘9’ y ahora me gusta estar más suelto. En Audax también jugué mucho de extremo y me sentí muy bien. Estoy a disposición del entrenador“.

Eduardo Vargas adelantó una importante decisión en la U. (Foto: Club Universidad de Chile)

Eduardo Vargas le cumple un sueño a los hinchas de Universidad de Chile

Finalmente y a pesar de que la pregunta lo sorprendió, el campeón de América adelantó que su intención es retirarse en el equipo que lo llevó a la gloria. Eso sí, lo dejó más que claro: aún no piensa en colgar los botines.

“Todavía no estoy pensando en retirarme, por eso me estoy cuidando. Pero sí, creo que si pensamos así, la Universidad de Chile va a ser mi último club“, concluyó el crack.

En resumen: