Universidad de Chile hizo realidad el gran anhelo del hincha del ‘Romántico Viajero‘, quien oficializó el retorno de Eduardo Vargas al conjunto ‘Laico’ para esta temporada 2026.

En las últimas horas, el atacante nacional conversó con el canal oficial del club y reveló la razón de haber escogido la camiseta número 11 para este 2026, tal como lo adelantó Bolavip Chile.

“Me gusta la camiseta número 11 y espero poder representarlo bien, porque lo han llevado jugadores ídolos en el club y quiero estar a la altura”, parte señalando Vargas.

Pensando en lo que será su nueva etapa en la U, ‘Turboman’ confesó que ya tuvo converesaciones con Francisco ‘Paqui’ Meneghini, en la que confía en el proyecto del DT para lo que será esta temporada.

Vargas portará la n° 11 en la U | Foto: U. de Chile

“Hablé con ‘Paqui’ y este proyecto que están haciendo, es un entrenando joven y con experiencia, donde ha estado él lo ha hecho bien, ha llevado a sus equipos a pelear arriba y con su estilo de juego que tiene, creo que la U se va adaptar bien”, remarca.

Concluyendo, Vargas habla de lo que son sus desafíos para esta temporada, en la que espera poder dar lo mejor para que el equipo pueda ganar muchos partidos y lograr campeonatos en este 2026.

“Siempre está esa hambre de ganar cada partido con el rival que sea y más ganas de salir campeón, intentar llevar al equipo y al club en lo más alto que podamos”, cerró.

