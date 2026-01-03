Finalmente ocurrió. Universidad de Chile le puso punto final a una de las teleseries más largas de los últimos meses y concretó la llegada de Eduardo Vargas al conjunto azul, tras el fallido traspaso a mitad de 2025.

Luego de varios idas y vueltas, la dirigencia de Azul Azul le puso fin a los rumores y logró el fichaje de ‘Turboman’ que le puso punto final a su corta travesía por Audax Italiano, club que defendió por seis meses.

Ahora, y después de 14 años, la U confirmó en sus redes sociales el regreso del oriundo de Renca quien se transforma oficialmente en el primer refuerzo en la era de Francisco ‘Paqui’ Meneghini y suma al tridente de históricos junto a Marcelo Díaz y Charles Aránguiz.

Eduardo Vargas es el nuevo refuerzo para la U 2026 (Photosport).

Este sábado la bomba explotó a primera hora, y con el correr de la jornada fue el mismo club quien dio varias pistas en sus redes sociales. Primero publicó un video de un automóvil entrando al CDA y luego un registro de un jugador incógnito frente a un computador recorriendo las redes sociales de la U.

Luego llegó el momento de la tan esperada oficialización: “Bienvenido a casa, Eduardo Jesús Vargas Rojas”, publicó el conjunto azul en sus redes sociales gerando miles de reacciones entre los hinchas del Romántico Viajero.

Si bien el primer refuerzo azul llega apenas dos días antes del inicio de la pretemporada, sin dudas que el anuncio de Vargas en la U deja en éxtasis a los hinchas azules que esperaron casi 15 años para su retorno.

En sus seis meses en Audax Italiano, el delantero registró 13 partidos jugados donde se matriculó con los 4 goles y 2 asistencias. En tanto, por su paso por la U, Vargas conquistó la Copa Sudamericana y un bicampeonato nacional.

En resumen…