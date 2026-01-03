Apenas se supo que Eduardo Vargas no seguiría en Audax Italiano, comenzaron los rumores sobre su -ahora sí- vuelta a Universidad de Chile. De hecho en la presentación de Paqui Meneghini, el gerente deportivo Manuel Mayo se refirió a la posibilidad.

Recordemos que en julio de 2025 Turboman estuvo a punto de retornar a la U y una serie de desacuerdos terminaron con el delantero firmando por los itálicos.

Lo cierto es que los desencuentros quedaron atrás y por fin los azules pueden contar otra vez con el atacante que fue pieza vital en 2011 para conseguir la Copa Sudamericana.

Según pudo averiguar BOLAVIP Vargas debe presentarse este sábado para sacarse las fotos de rigor y firmar el contrato que lo vinculará con Universidad de Chile.

En el último partido jugado por Audax Italiano, Vargas le marcó a Colo Colo y mostró el tatuaje con la insignia de Universidad de Chile.

Además, Edu debe comparecer junto a sus compañeros el 5 de enero en el Centro Deportivo Azul para comenzar la pretemporada bajo las órdenes de Francisco Meneghini

¿Que número ocupará Eduardo Vargas en la U?

Turboman no utilizará el dorsal 17, que ocupa Fabián Hormazábal, por lo que usará la mítica 11, que también acostumbraba en la selección chilena.