El brutal diagnóstico de Rogelio Delgado: “La U no puede celebrar nada hasta que el equipo no esté totalmente consolidado”

Universidad de Chile entró en una pésima racha en el fútbol chileno. Hace tres partidos que el Romántico Viajero no sabe de victorias y su nivel, claramente, está muy por debajo de lo mostrado hace semanas en el Clásico Universitario ante la Universidad Católica. Ante ello, Rogelio Delgado arremete sin asco sobre la debacle azul.

El histórico zaguero campeón con Universidad de Chile en 1994 tiene un duro veredicto sobre lo que viene para los azules, que pierden terreno por ir por el título.

“La U no tienen que lanzar cohetes ni celebrar nada. Insisto, la U no puede celebrar nada hasta que el equipo no esté completamente consolidado ni menos haya conseguido un funcionamiento, una línea de juego Todavía hay vaivenes importantes en la Universidad de Chile y eso le está pasando en ese momento”, explicó Delgado desde Paraguay a Bolavip.

Rogelio Delgado critica duramente a la Universidad de Chile por su bajo nivel (Prensa U. de Chile)

Delgado es crítico por todo lo que pasa en la U a nivel deportivo, institucional y también sale con todo a barrer la postura de Mauricio Pellegrino. El campeón azul es claro y siente que aún el equipo mágico debe afianzarse antes de pensar en algo más grande en el fútbol chileno, luego de 5 años de malos resultados.

“Por encima del título, lo que tiene que buscar la Universidad de Chile es consolidar un plantel, luego consolidar un patrón de juego, consolidar un comportamiento administrativo serio donde se tomen decisiones selectas. Esos son los aspectos principales en los que hay que pensar y decidir”, expresó.

En esa misma línea, el zaguero es claro con su concepto y apunta a que el tiempo decidirá que pasará con la U en el fútbol chileno.

“A las claras se nota que Universidad de Chile no está consolidado en su funcionamiento. No creo que sea conveniente proyectar sobre bases que aún no están firmes. Eso llegará con el tiempo”, terminó Delgado.