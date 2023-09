Siempre se ha comentado de las escasas posibilidades de algunos ex jugadores de Universidad de Chile de regresar a la institución, que pese a sus aportes en un momento determinado, no han podido volver a la tienda estudiantil.

Uno de ellos es Igor Lichnovsky, quien a sus 29 años años, sueña con regresar a su casa, al equipo donde se formó y que pese a su juventud, consiguió cosas importantes en el Romántico Viajero.

El actual defensor del Tigres de Monterrey estuvo presente en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports y en la ocasión reveló aspectos que dan cuenta que el jugador sí ha tenido acercamientos con la dirigencia estudiantil para algún día, volver a vestirse de azul.

“Yo siempre he tenido relación con la U. Siempre tuve relación. Obviamente estuve hablando ahí, no quiero decir nombres, pero mi experiencia esta vez que se habló de manera más seria, muy buena”, enfatizó el oriundo de Peñaflor, quien en las últimas horas se señala que se abre una opción en el América de México.

En la oportunidad, agregó que las puertas siempre las tendrá abiertas en la U y que esos deseos, espera se hagan realidad porque es su gran anhelo. “(Tengo) Puertas abiertas en muchos sentidos. También yo soy de la casa, estoy en una edad vigente. Tengo ganas, quiero ir”, afirmó.

No obstante, entiende que a veces estas situaciones entusiasma en demasía a la hinchada y luego se transforma en decepción cuando no existe el acuerdo. “Me da un poco de lata la ilusión que de repente sucede con el hincha, pero pasan estas cosas y a la misma vez hoy día no dependió de mi, ni de la U. Sé que con otros jugadores referentes tampoco ha dependido de ellos, creo que se han agrandado a veces las cosas y hoy día una vez más no se dieron los tiempos dentro de todo este negocio que es el fútbol”, manifestó el central.

La situación se complica cuando el propio Lichnovsky aclara que “me quedan dos años y meses (de contrato)”, cerrando así su elocución.

¿Cuántos títulos ganó Igor Lichnovsky en Universidad de Chile?

Miembro del equipo de sparrings que usaba Jorge Sampaoli en su estadía en Universidad de Chile, el casildense comenzó a otorgar espacio al peñaflorino en la segunda mitad del año 2011.

Dos títulos nacionales (Clausura 2011 y Apertura 2012) más la Copa Chile del año 2012-2013 fueron los torneos que ganó el canterano azul, ¿Y la Copa Sudamericana? Igor no formó parte de los 25 inscritos para aquel certamen, también se puede considerar como integrante del plantel de aquel semestre.

Igor, marchó el año 2014 al fútbol portugués (Photosport)

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Tras el inicio de las clasificatorias sudamericanas y las fiestas patrias, vuelve la competencia en el certamen de primera división y Universidad de Chile tendrá que viajar al norte del país.

Los universitarios visitarán a Deportes Copiapó en el Estadio Bicentenario Luis Valenzuela Hermosilla el domingo 24 de septiembre a las 15 horas y que tiene cancha sintética, que ha sido un verdadero dolor de cabeza para la U este año.