Una verdadera megabomba dio a conocer el comentarista Héctor Tito Awad hace unos días en en el programa Hablemos del Bulla en el Canal en Youtube de Antúnez Silva dando datos importantes relacionados a la construcción del tal anhelado estadio de la Universidad de Chile.

En la ocasión, el reconocido comunicador sostuvo que el terreno es en la comuna de Lampa y todo lo que conlleva como extra para la sociedad, entre ello, la implementación de un mall, como también que hasta el complejo deportivo se trasladaría a la posible nueva casa azul, dejando atrás el actual CDA.

Para conocer más detalles, Bolavip Chile conversó con Awad, quien ratificó sus dichos y sobre todo, la información que recopiló de una alta fuente de la institución.

“Bueno, siempre cuando uno tiene unos datos salen otros datos. Dentro del CDA me lo dijeron que ‘vas a verlo antes de morirte (el estadio)’ y por eso empecé a contarlo de esa manera”, enfatizó el comentarista de La Magia Azul.

Siguiendo en aquello, el panelista del Show de Goles afirmó que “les dije ‘estoy tan viejo y no veré el estadio de la U‘ y me dijeron que lo voy a terminar viendo y después he ido averiguando otras cosas”, aseguró.

Finalmente, el comunicador no quiso profundizar en el tema, puntualmente por no querer perjudicar el sueño que tienen todos los seguidores azules. “No voy a seguir con el tema porque si es verdad todo lo que he contado y va a generar un terremoto, no quiero que se fune, pues”, cerró Awad.

Según Radio ADN, estos serían los terrenos del futuro estadio de la U en Lampa (Radio ADN)

