Este sábado, Unión Española anunció el retorno del mediocampista argentino Emiliano Vecchio quien vuelve así, luego de más de once años, al cuadro rojo del Estadio Santa Laura.

Es más, el ex jugador de Racing de Avellaneda estará presente en el recinto de la Plaza Chacabuco marcado así regresando al equipo de colonia, en el duelo amistoso frente a Universidad de Chile.

La instancia servirá para reencontrarse con un viejo conocido, el jugador azul Emmanuel Ojeda, con quien compartió camarín en el paso de ambos por Rosario Central.

Es más, antes de venirse a la U, Vecchio dialogó con Radio ADN y señaló con el tipo de futbolista que se encontrarían los azules a mitad del año 2022. “Se van a encontrar con un jugador muy completo, que a la U de Chile le va a dar muchísimo. Lo hemos disfrutado acá, es un volante de contención con muy buena salida. Con la pelota en los pies sale delante de cualquier situación, tiene un despliegue físico impresionante, es una rueda de auxilio constante para todo el equipo tanto en ataque como en defensa”, afirmó el ex Colo Colo y desde luego, 18 meses después, se puede hacer el análisis respectivo.

Emmanuel Ojeda recibe advertencia de Emiliano Vecchio

Durante su presentación, Ojeda dijo que Vecchio le había realizado una advertencia muy puntual y que tenía relación con los Superclásicos ante Colo Colo y la mala racha de los universitarios.

“Sí, me ha contado. Que hace mucho que la U no puede ganar el clásico. En lo personal me ha tocado jugar varios clásicos de la ciudad, que se viven muy similar de acá. He ganado, he perdido, pero todo jugador sabe que es un partido aparte y hay que vivirlo como tal. Trataré de dar lo mejor de mi para sacar esa maldición”, reconoció el Emma.

Además, en la instancia, reconoció tener una gran amistad con el talentoso jugador y que de seguro, servirá para el reencuentro de ambos deportistas, ahora en tierras chilenas.

Ambos jugaron juntos en Rosario Central (Archivo)

¿CUÁNDO JUEGA LA U ANTE UNIÓN ESPAÑOLA?

El duelo amistoso entre la Unión Española y la Universidad de Chile se juega este sábado 20 de enero, a las 19:00 horas, en el Estadio Santa Laura. Se podrá ver a través de la plataforma Mega.go.