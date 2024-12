Universidad de Chile debe tomar importantes decisiones para estructurar el plantel de la temporada 2025. Una de ellas refiere al futuro de Emmanuel Ojeda: su representante aclaró su situación en el equipo.

Y es que a pesar de tener contrato vigente hasta junio del próximo año, su poca regularidad en el elenco de Gustavo Álvarez encendió la incertidumbre. ¿Afrontará los próximos desafíos de la institución?

Según detalló Juan Calabrese a Radio Cooperativa, el volante no se mueve de los azules… por el momento. Las última conversación que tuvo con Manuel Mayo fue positiva.

“La última charla que tuve fue que lo van a dejar en el club, quieren que se quede, porque terminó bien el año. La prioridad se la damos a la U”, comenzó señalando el empresario.

Tras ello, se refirió a la situación del jugador. ¿Qué pretende en 2025? No se avizora un cambio de club para la siguiente temporada. Todo indica que se respetará su contrato.

“Está bien él ahí, no nos dijeron que buscara club y que se tiene que ir. Hasta ahora me dijeron que se quede, por ahora se queda, nadie me ha dicho lo contrario”, agregó.

Cabe destacar que a mediados de temporada, Emmanuel Ojeda fue seguido por Unión de Santa Fe. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y el jugador se mantuvo en los azules.

Por el momento, Emmanuel Ojeda se mantendrá en Universidad de Chile.

El 2024 de Emmanuel Ojeda en Universidad de Chile

Con la llegada de Gustavo Álvarez a los azules, el volante de 27 años perdió espacio en el equipo titular. Comenzó como titular con el DT argentino, pero perdió protagonismo a medida que el torneo nacional avanzó.

En total, disputó 16 compromisos con Universidad de Chile en 2024. No logró anotar su primer gol con la camiseta azul. ¿Lo logrará en 2025? Está por verse.