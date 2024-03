La victoria de Universidad de Chile en el Superclásico contra Colo Colo no dejó en el olvido el polémico desempeño arbitral. La agresión de Maximiliano Falcón contra Fabián Hormazábal sigue generando enojo en huestes azules y en el medio nacional. Uno de los que expresó su desazón por dicha acción fue el periodista Cristián Caamaño, que dejó en claro su malestar.

El comunicador evidenció su impotencia en los micrófonos de Radio Agricultura, asegurando que el VAR actuó de mala manera. Para el panelista del medio mencionado, los ayudantes de José Cabero (juez principal) no estuvieron a la altura. Los audios liberados por la ANFP dejaron en evidencia sus incongruencias.

“Quedo con más dudas, no por la jugada. Puedo entender que, como no hay un golpe que le fracturara la nariz, no hayan querido estimar que la vaya a revisar el árbitro”, indicó en primera instancia por la polémica jugada entre Maximiliano Falcón y Fabián Hormazábal.

“Si te desprendes con un golpe, porque alguien te tiene tomado, eso no disminuye la gravedad de la acción de Falcón. El reglamento es claro: agredir o intentar agredir. Me queda la sensación que quería minimizar la acción de Falcón”, continuó diciendo.

El VAR interpreta que no había jugada de Maximiliano Falcón en contacto con el brazo a Fabián Hormazábal. (Foto: Campeonato Chileno)

Sospechas del arbitraje contra Universidad de Chile

En dicha línea, Cristián Caamaño concluyó su análisis apuntando a la labor de los encargados del VAR en el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile. ¿Quiénes eran los jueces encomendados para dicho trabajo? Juan Lara (VAR), Manuel Marín (AVAR) y Benjamín Saravia (AVAR2).

“Primero dice que no lo golpea y después lo de la mano abierta. No quería, bajo ningún punto de vista, que el árbitro fuese a mirar el monitor. Dicen amarilla por pérdida, pero no le muestran la amarilla (…) El criterio es muy fácil. A ver si Tobar sanciona o no a la gente del VAR”, concluyó.

¿Cuándo juega la U?

Luego del polémico Superclásico, el próximo partido de la U será contra Chimbarongo en la Gran Noche Verde del Mimbre. Dicho compromiso se disputará el miercóles 13 de marzo, desde las 18:00 horas, en el Estadio Jorge Silva Valenzuela.