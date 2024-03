Juan Lara: El árbitro que vuelve a generar molestia en Universidad de Chile tras afirmar que Maximiliano Falcón no agredió a Fabián Hormazábal

Pese al triunfo de Universidad de Chile por la cuenta mínima ante Colo Colo en el Estadio Monumental tras 23 años, la felicidad en las huestes azules es extrema, aunque con algunas situaciones que generan un poco de apremio.

Todo se debe a los momentos en el cual protagonizaron los árbitros del Superclásico, sobre todo en dos momentos claves. La agresión de Maximiliano Falcón a Fabián Hormazábal y el gol anulado a los albos, que en principio desde el VAR deseaban validarlo en principio.

Todas esas situaciones liberaron un poco más al juez central, José Cabero, quien esperó la aclaración desde el vor y anuló de entrada el gol por mano de Esteban Pavez, a la espera de la confirmación.

Pero en el Video Asistencia Referil, se encontraba a cargo Juan Lara Luco, un árbitro que constantemente está involucrado en las polémicas presentes en partidos de la U y el 2023, se hizo notar. Además, gritó con mucho fervor “gol, gol”, por la jugada.

Las otras polémicas de Juan Lara con la U

Mayo de 2023 y la U visitó a Coquimbo Unido, triunfo pirata por dos a uno. Lara era el juez central y no anuló un gol pirata por claro foul contra Juan Pablo Gómez, no expulsó a Dylan Glaby por golpe a Lucas Assadi, Luciano Cabral merecía tarjeta amarilla por no dejar sacar a Cristóbal Campos que hubiese sido la segunda para el jugador, entre otras. En aquella ocasión, dirigencia estudiantil avisó que emitirían un reclamo formal a la ANFP.

En la segunda rueda ante el mismo rival, Lara Luco estuvo en el VAR y acusó al juez Manuel Vegara que Renato Cordero cometió mano dentro de su propia área, cuando el balón antes da en su pierna y se eleva, como también ratificar la tarjeta roja para Matías Zaldivia por un fuerte foul.

Además, pero pese a que en ese momento sí se justificó, fue quien expulsó a Luciano Daniel Pons en el compromiso ante Audax Italiano de la segunda fecha del presente Campeonato Nacional, dando muestras que el juez, no es muy querido en el CDA.

