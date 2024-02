El retorno de Universidad de Chile al estadio Nacional deberá esperar al menos una semana más. Esto porque finalmente se confirmó la suspensión del duelo de este domingo ante Cobresal.

Pese a que desde el Romántico Viajero se cumplió con las exigencias y hasta se redujo el aforo, finalmente las autoridades decidieron postergar el encuentro hasta nuevo aviso.

Medida que abordó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para explicar lo ocurrido. “La decisión de la suspensión del partido es una facultad de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana”, aclaró de inmediato.

Tras ello apuntó a las últimas reuniones que lapidaron el encuentro del domingo. “Conversamos con Carabineros, Estadio Seguro y la Delegación. Los factores principales tiene que ver con la disponibilidad del recurso policial que se requiere para realización de partidos que son catalogados en nivel A, que es de alto riesgo”, agregó Monsalve.

El factor clave

Pero el punto que profundizó Monsalve fue en la cantidad de personal policial para la jornada del domingo 18 de febrero. En las últimas horas se había dicho que la empresa contratada por Azul Azul para encargarse de la seguridad, inició un nuevo proceso de captación para el encuentro ante Cobresal. Pero esto no fue suficiente.

“Se necesita a lo menos 700 Carabineros. Ya sabemos que estamos en medio de una emergencia y desplegamos puntos de control en la Región Metropolitana. El principal factor es que no hay Carabineros para resguardar la seguridad de un evento de esta naturaleza”, sentenció.

Cabe consignar que junto al duelo de la U vs Cobresal, también se suspendieron Everton vs Palestino y Unión La Calera vs Universidad Católica. Estos últimos por el estado de emergencia que se registra por los incendios en la Región de Valparaíso.