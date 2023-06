El feroz portazo que recibió Diego Rivarola con su propuesta en la U: "No me dieron bola"

Diego Rivarola trabajó en la Universidad de Chile tras su retiro del fútbol profesional. Gokú reveló que en el pasado tuvo la intención de traer futbolistas desde Mendoza con la misión de potenciar al primer equipo en el futuro.

El ídolo de la U tuvo el gran acierto de descubrir a Valentín Castellanos. Sin embargo, el delantero no fue tomado en cuenta por el club que lo dejó partir y, seis años después, está ad portas de fichar por el Benfica.

Rivarola explicó la situación. “En Chile ya para ir a hacer este tema de scouting a Argentina ya tienes que hacer otro tipo de inversión. Los clubes chilenos no lo van a hacer, no la están haciendo”, expresó en el programa ESPN F90.

“Fue algo que yo propuse con la traída de Castellanos para acá. Ir a buscar jugadores a Mendoza, que estaba al lado, para traer jugadores que acá no iban a llegar y no me dieron bola”, agregó el histórico exdelantero.

Rivarola insistió en que no tomaron en cuenta su idea en la directiva de los azules. “Era una posibilidad para el club y no me dieron bola”

El actual comentarista asegura que en la actualidad los jugadores jóvenes de equipos grandes de Argentina que no tienen oportunidades, prefieren partir a otros clubes de Argentina. Esto sobre tomar una opción en Universidad de Chile o Colo Colo.

Diego Rivarola no fue escuchado con su proyecto (Foto: Photosport)

“¿Sabes cuál es el problema? Estos jóvenes que pueden apostar a jugar en Argentina y se pueden venir acá. Puedes verlos en Independiente, en Racing, en Rosario Central, un Newell’s. Cuando viene un club chileno que encima no les va a pagar buena plata, en vez de venir acá -aunque sea la U y Colo Colo- viene Godoy Cruz, Colón o Talleres de Córdoba, prefieren quedarse allá, porque saben que hacen dos goles y valen 10 mil veces. Es mucho en riesgo que corren acá”.