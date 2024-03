Tras los cuatro jugadores que fueron desconvocados de la selección chilena, el técnico Ricardo Gareca citó a nuevos futbolistas y que sean parte de la gira por Europa para enfrentar a Albania y Francia.

Dentro de los nuevos elementos, asoma Lucas Assadi, quien pese a no estar pasando por un buen momento en Universidad de Chile, al menos se le abre esta gran oportunidad con el combinado nacional.

Algo que desde luego generó muchos comentarios, por lo mencionado anteriormente y si es que el jugador de la U merecía esta nominación. Sin embargo, en BOLAVIP CHILE fuimos a buscar la opinión de expertos.

Uno de ellos es César Vaccia, quien no dudó en señalar que esto responde a un gusto de Gareca y con eso, nada se puede hacer. “Es una muestra de lo que siempre he dicho, del gusto que tienen algunos entrenadores por un tipo de jugadores“, afirmó el ex DT campeón azul.

Vaccia emplaza a Ricardo Gareca

Siguiendo en aquello, el sanantonino aplaudió la convocatoria del canterano azul. “En este caso y si bien es cierto no jugó el último partido, pero es un jugador con un talento diferente y hay algo con los gustos de los entrenadores, que de paso, también es de mi gusto“, manifestó el experto.

Finalmente señaló que “Gareca se merece una felicitación, lo felicito. Me parece muy bien porque puede ser un aliciente, un bálsamo para Lucas para que se de cuenta de lo que la gente espera de él o de lo que es capaz. Que responda con fútbol a esa nominación. Estoy muy contento con su convocatoria“, concluyó Vaccia.

Lucas Assadi no está en un buen momento en la U, pero Gareca confía en él (Photosport)

¿Cuánto ha jugado Lucas Assadi por La Roja?

El formado en la U ha jugado dos partidos por la selección chilena, sumando 25 minutos en total, ninguna como titular. El 2022 debutó ante Eslovaquia y el 2023 se enfrentó con Cuba.

¿Cuáles son los partidos de la selección chilena en marzo?

Ante Albania el viernes 22 de marzo a las 16:45 horas en Parma, mientras que con Francia el martes 26 de marzo a las 17:00 horas en Marsella.