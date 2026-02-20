Este fin de semana promete ser intenso para los fanáticos de la Universidad de Chile, que estarán pendientes del importantísimo partido del domingo frente a Deportes Limache en el Estadio Nacional.

El compromiso de los Azules ante los Tomateros será clave para que el equipo de Francisco Paqui Meneghini recupere el rumbo tras acumular dos empates y una derrota en el inicio de la Liga de Primera 2026.

Pero la agenda de los hinchas no se limita a la cancha: la U también tendrá presencia en la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña 2026, que se celebra este viernes 20 de febrero en el Sporting Club de Viña del Mar.

Marcelo Díaz estará en la Gala del Festival de Viña del Mar

Este magno evento reunirá a más de 130 figuras del espectáculo, la TV, la música y el deporte. Entre los invitados confirmados destacan varios deportistas nacionales, incluyendo un futbolista del actual plantel de la U: Marcelo Díaz, quien desfilará ante la atenta mirada de millones de televidentes.

Carepato Díaz ya ha participado en más de alguna alfombra roja a lo largo de su carrera | FOTO: Captura

La participación del campeón de la Copa Sudamericana en la Gala no solo refleja su estatus en el balompié nacional, sino también el interés de los medios y del público en ver a figuras deportivas fuera de las canchas.

Es así como la combinación de fútbol y espectáculo convierte este fin de semana en uno de los más destacados para los seguidores de la U.

