La Universidad de Chile atraviesa un momento complicado en lo deportivo de la mano de Francisco Paqui Meneghini, y a esto se suma la confirmación de la lesión de Octavio Rivero, delantero uruguayo que llegó como refuerzo del Chuncho para esta temporada.

La sinovitis que padece el charrúa ya genera preocupación en el cuerpo técnico y en los hinchas bullangueros, dado que el exjugador de Barcelona de Guayaquil se perderá el duelo ante Deportes Limache y podría estar ausente en los próximos encuentros.

En este contexto, la situación ha generado debate en redes sociales, especialmente por la gestión del club laico al contratar al ex Colo Colo y la planificación de su recuperación física.

Octavio Rivero no estuvo presente en el empate de la U versus Palestino | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Mauricio Pinilla y la complicada lesión de Octavio Rivero en la U

Mauricio Pinilla, exfutbolista y ahora comentarista de Radio Agricultura, no se guardó nada en el espacio radial al referirse al caso.

“Ya se sabía, ya se sabía. Él venía con problemas en la rodilla así que la U hizo una muy mala jugada”, aseguró el bicampeón de América con La Roja.

El exdelantero explicó la complejidad de la lesión: “La sinotivis es muy compleja porque es por sobrecarga en las articulaciones. Es complicada y te cuesta mucho sacar ese tipo de lesiones y a veces hay que operar, así que puede ser complicado lo de Octavio Rivero”.

En síntesis…

Mauricio Pinilla critica la gestión de la Universidad de Chile tras la lesión de Octavio Rivero, delantero uruguayo que no podrá jugar ante Deportes Limache.