Universidad de Chile está ad portas de dar el puntapié inicial a la temporada 2026, cuando este viernes 30 de enero enfrente a Audax Italiano en el Estadio Nacional, en su estreno por la Liga de Primera.

Sin embargo, a solo un día del primer desafío del año, el foco se desplazó fuera de la cancha. En las últimas horas, surgieron amenazas a través de Instagram provenientes de un sector de la barra Los de Abajo, situación que encendió las alarmas en el interior del club laico.

¿Qué ocurrió? Los acérrimos hinchas advirtieron que estarían dispuestos a suspender el encuentro “si es necesario”, argumentando que el compromiso no puede jugarse “sin la gente incondicional”, generando preocupación por el normal desarrollo del partido.

La advertencia no cayó bien en el Centro Deportivo Azul | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

El llamado de Paqui Meneghini a los hinchas de la U a cuidar la localía

Estas declaraciones llegaron rápidamente a oídos de Francisco “Paqui” Meneghini, quien en conferencia de prensa decidió alzar la voz y enviar un mensaje directo a la fanaticada azul.

“Lo que quiero es que el partido se juegue con normalidad y creo que es lo que quiere la gran mayoría del público, pero desconozco internamente lo que sucede, pero quiero que el partido se juegue y tengamos el apoyo de nuestra gente”, declaró el estratega de 37 años.

Luego, el técnico trasandino fue enfático en la postura del plantel: “Como equipo queremos que los partidos se jueguen. Parece una obviedad decirlo, pero es así. Necesitamos que los partidos se jueguen, nos preparamos para que los partidos se jueguen, con nuestra gente. Eso es lo que buscamos”.

Finalmente, Meneghini recordó el complejo escenario que atraviesa el club en materia disciplinaria. “Es el primer partido de la temporada, ya el club está sancionado a nivel internacional y el partido con Palestino por la Copa Sudamericana es sin público. Es vital el apoyo de nuestra gente, que podamos cuidar la localía y ojalá todos los hinchas de la U puedan aportar su granito de arena alentando, tanto de visita como de local, pero especialmente, los de local”, sentenció.

