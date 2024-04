En la Universidad de Chile ya comienzan a sentir lo que será su crucial encuentro por el Campeonato Nacional, en donde los dirigidos por Gustavo Álvarez deben medirse ante Coquimbo Unido, en un duelo clave para poder mantenerse en la cima del torneo.

Sobre lo que es este nuevo desafío de la U, el periodista Manuel de Tezanos tomó su espacio dentro del programa ‘Balong’ en Youtube y reveló una importante formación sobre el delantero Luciano Pons y su especial trabajo que ha realizado en la U.

“Cada vez se ha visto mejor a Pons, cuándo llegó Pons, a mí me contaron que llegó con poca musculatura, que no hacía muchas pesas en su carrera y hoy lo están trabajando”, comenzó señalando de Tezanos.

Avocándose a lo que ha sido el presente de la U, el comunicador confiesa que está muy maravillado con lo que ha visto de los ‘Azules’, pero que su gran flaqueza hasta el momento sigue siendo el ataque, en la que espera que puedan reforzar a mitad de torneo.

Pons sería titular ante Coquimbo | Foto: Photosport

“Está bien la U, pero quizás le falta contundencia, en el segundo semestre podrían ir al mercado a buscar un jugador un poco más desequilibrante de mitad de cancha para arriba”, explicó.

Finalmente, de Tezanos le dejó un potente mensaje a la dirigencia de la Universidad de Chile pensando en lo que es el próximo mercado de pases, en la que indicó que si quiere coronarse como campeón en este 2024, debe tener a un goleador.

“Yo creo que a la U en general le va a costar hacer goles, no tiene un super goleador y eso es lo que va a tener que trabajar la gerencia técnica si quiere asegurarse este título, porque pareciera que el resto no está en condiciones de tener regularidad”, concluyó.