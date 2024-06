Para un recordado goleador de la U, el novel volante de la cantera debe buscar nuevos rumbos. La liga nacional no le aporta.

Universidad de Chile se mantiene en incertidumbre por el futuro de Lucas Assadi. A pesar de tener contrato vigente hasta diciembre de 2025, el volante puede tener una importante oportunidad para salir: el FC Midtjylland está interesado en él. Ante la posibilidad de emigrar, un emblema le recomienda salir.

Es que para Martín Gálvez, el portador del dorsal número 10 en la U no alcanzará un crecimiento en el fútbol chileno. El recordado goleador azul conversó con BOLAVIP CHILE y no tuvo problemas en decir que la liga local deja mucho que desear. Si puede reemplazar a Darío Osorio en Dinamarca, que no lo piense.

“No tienen que retenerlo. Tiene que irse al tiro. Gana él y gana Chile. Acá es un torneo mediocre, donde los finalistas son Cobresal y Huachipato… Universidad Católica lleva una campaña horrible y Colo Colo un torneo horrible. En un campeonato chato le estamos haciendo daño. Debe partir”, lanzó Tincho.

“Es tan mediocre la competencia, que teniendo cinco empates, la U sigue puntero. Dentro de la mediocridad del torneo y el fútbol chileno en general, terminar en la cima es un gran mérito y esto es rendimiento con regularidad. Si esto se mantiene así, la U puede terminar siendo campeón”, complementó.

Tincho Gálvez le recomendó a Lucas Assadi dejar Universidad de Chile.

La posible salida del ’10’ de la U

A pesar de que hay no hay ofertas concretas por el volante de 20 años, el interés del FC Midtjylland sí está presente. Para activar algún tipo de negociación, el cuan debe vender a Darío Osorio. Es el plan que buscaría el conjunto danés para sustituir al zurdo en el equipo.

Por ahora, Lucas Assadi se encuentra disfrutando de sus vacaciones y esperando seguir elevando su nivel. Seguramente, el gol convertido en Viña del Mar será un golpe de confianza para la promesa de Universidad de Chile y el inicio de un rompecabezas para Gustavo Álvarez.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de la U será ante Municipal Puente Alto por Copa Chile. Se jugará el lunes 17 de enero, desde las 19:00 horas, en el Estadio Nacional.