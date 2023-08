Emblemático ex U de Chile manda al frente al plantel y exculpa a Pellegrino tras nueva derrota: "El DT hizo lo que tenía que hacer"

Universidad de Chile completó seis partidos sin conocer de victorias en el Campeonato Nacional 2023, donde arrastra una negativa racha de 5 derrotas y un empate tras la última caída ante Unión La Calera.

Si bien gran parte de los cuestionamientos se los lleva Mauricio Pellegrino, el emblemático ex jugador de los azules, Sandrino Castec, prefirió mandar al frente al plantel por tener nula respuesta en las adversidades.

“Después de ver el partido con Calera, uno que jugó… no voy asustar al técnico, porque esto aquí lo tienen que cambiar los jugadores. El técnico hizo lo que tenía que hacer, jugó de otra manera y no resultó”, dijo a Bolavip Chile.

La U se mide con Colo Colo ahora. | Foto: Photosport

Castec cree que gran parte de los problemas azules es porque “Hay mucha desconcentración de los jugadores, algo pasa por sus cabezas y tienen que mejorar la parte psicológica y mentalmente, saber que se van a preparar para jugar un Superclásico”.

“El técnico ya no tiene nada que ver, Pellegrino es clasificado, pero los jugadores pasan por un mal momento. No habría por qué sacar al técnico y no sé si los jugadores pensarán lo mismo, tienen que tener la claridad que ganando el clásico todo va a ser más fácil después”, remató.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

Los azules tendrán que hacer de locales nada más ni nada menos que ante Colo Colo el próximo sábado 2 de septiembre, partido que se llevará a cabo en el Estadio Santa Laura y solo con hinchas azules.