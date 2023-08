Universidad de Chile sumó una dura derrota ante Unión La Calera y llega de la peor forma a enfrentar a Colo Colo en el Superclásico, toda vez que ha perdido 5 de los últimos 6 compromisos en el Campeonato Nacional 2023.

Cristián Arcos, periodista nacional, abordó lo que puede marcar el duelo ante el Cacique para los azules y no descartó que, incluso, Mauricio Pellegrino arme maletas antes de tiempo y no dirija en Santa Laura.

“El Superclásico lo va a marcar, no me imagino un cambio antes, pero queda una semana… a menos que él quiera irse, yo estaría atento a eso. Quizás se da cuenta que el equipo no tiene respuestas, pero el Superclásico lo va a marcar”. Dijo a Bolavip Chile.

La U cayó en la antesala de enfrentar a Colo Colo. | Foto: Photosport

Sobre el partido ante los caleranos, cree que “La Calera jugó mucho mejor, fue muy superior a la U y me llamó mucho la atención los cambios de Pellegrino; en un momento donde el partido pedía algo más, mantuvo un esquema conservador. Me llama la atención que algunos no aparezcan o no entren antes como Palacios, pero esa es la realidad de la U hoy día”.

“El problema es técnico y jugadores, cuando andan bien o mal, yo no divido lo que no significa que sean buenos o malos, pero hay un cortocircuito evidente. Pueden jugar el Superclásico y hasta ganarlo, pero no sé qué cambiaria tanto. La U está media entregada para lo que es fin de año y pase lo que pase nuevamente es un mal año para la U”, remató.

¿Cuántos puntos tiene Universidad de Chile en el torneo?

Universidad de Chile marcha en la décima ubicación con 30 puntos, fuera de la clasificación a copas internacionales, pero con las chances intactas aún de poder meterse en Copa Sudamericana 2024.