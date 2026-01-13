Universidad de Chile se despide de una de sus mayores figuras en el mercado de fichajes. Luego de que Manuel Mayo adelantara su eventual venta, tras la cordillera revelaron que hasta tiene fecha de llegada a Argentina.

¿De quién hablamos? Matías Sepúlveda arribará a Buenos Aires este martes 13 de enero. Tras despedirse en el Centro Deportivo Azul, el polifuncional futbolista emprenderá rumbo hacia su nuevo club.

Así lo confirmó el periodista Mariano Antico de TyC Sports a través de su cuenta de X. El adiós es inminente: tiene todo listo para estampar su firma y vestir la camiseta de Lanús.

“Esta tarde llega Matías Sepúlveda al país. En los próximos días será oficializado por Lanús“, comenzó señalando sobre el volante de 26 años.

Luego, agregó: “El granate ya giró el dinero, por cuestiones de las medidas que hay en nuestro país para este tipo de operaciones, se demoró un poco todo. Pero en estos días se cerrará”.

Matías Sepúlveda tiene fecha de salida de Universidad de Chile. (Créditos: Photosport)

Universidad de Chile pierde a una figura titular

Durante la última temporada, el jugador en cuestión disputó una totalidad de 42 encuentros con la escuadra azul. En tales enfrentamientos, anotó cinco goles y entregó ocho asistencias.

Una baja que tendrá que ser analizada por Universidad de Chile. Por el momento, el cuerpo técnico de Francisco Meneghini solo cuenta con Felipe Salomoni por dicho sector: Antonio Díaz fue cedido a Universidad de Concepción.

