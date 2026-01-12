Universidad de Chile se prepara para un nuevo adiós en este mercado de fichajes. Sin embargo, en esta ocasión no se trata de un préstamo ni de una eventual partida anticipada.

Al menos, así lo informó Manuel Mayo. En conferencia de prensa, el gerente deportivo confirmó que una salida es cosa de tiempo: una figura emigrará rumbo al extranjero.

Ese es el caso de Matías Sepúlveda, que tiene acordado su arribo a Lanús. Si bien aún no se deposita el monto indicado para quedarse con su pase, la despedida es inminente y cruzará la cordillera.

“Lo de Matías está avanzado lógicamente. No queríamos que se fuera para no despotenciar el plantel, pero entendemos también sus ganas y que hay una cláusula de por medio”, comentó.

“Nos informaron que la van a ejecutar. A la hora que estoy dando esta conferencia, el club no ha recibido nada que concrete el pago de esa cláusula”, agregó.

Matías Sepúlveda saldrá de Universidad de Chile en este mercado de fichajes. (Imagen: Photosport)

El reemplazo para Matías Sepúlveda en Universidad de Chile

Finalmente, el dirigente estudiantil detalló cómo actuará la institución ante la marcha del carrilero zurdo. Se barajan dos alternativas: apostar por juveniles o ir por una incorporación.

“Si se llega a concretar, fueron muy importantes los 3 días que el cuerpo técnico decidió entrenar con juveniles. En esa posición, tenemos dos valores importantes en el club: Diego Vargas y Sergio Rozas“, explicó.

“Eso no quiere decir que no vayamos a traer a nadie, estamos evaluándolo. Constantemente estamos viendo jugadores por cualquier situación que pueda pasar”, cerró.

