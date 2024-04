La relación entre futbolistas y periodistas, por historia, ha sido áspera. A pesar de que no se puede generalizar, un canterano de Universidad de Chile confirma parte de la teoría. En su club de México lo tratan de problemático y tonto, lo que pareciera importarle poco. Actualmente es seleccionado de La Roja.

Ese es el caso de Igor Lichnovsky, defensa del América que durante estos días vive una confrontación con el periodista Miguel Ángel Arizpe. El comunicador asegura que los directivos del cuadro mexicano están cansados con el chileno por un peculiar motivo: por realizar transmisiones vía Twitch.

Así lo expresó en una nota del sitio Medio Tiempo, en el que partió indicando las supuestas confesiones de los dirigentes del club: “Es una persona a la que no le gira la cabeza; vive en su mundo y su mundo es muy pendejo. Por más que se le ha dicho a Igor que no haga eso, le importa madre. Él es una persona que no le gira nada en la cabeza, le importa poco”.

“Este cabrón revela situaciones internas. Aquí (en Coapa) ya se dieron cuenta que es problemático. Eso que se pelee con periodistas, como con David Faitelson, no es bueno. Ya se le dijo y no entiende razones. Te lo repito, es alguien que no le gira nada en la cabeza. Es tonto, muy tonto”, agregó.

Igor Lichnovsky fue duramente criticado en México. Al formado en la U lo trataron de “tonto”.

No sería primera vez

Finalmente, Arizpe aludió a los “antecedentes” de Igor Lichnovsky. Aseguró que en sus anteriores equipos en México (Cruz Azul y Tigres) ya generó roces en el plantel. “Él es una persona que tiende a fracturar los grupos. Lo hizo con Cruz Azul, lo hizo con Tigres y ahora ya comenzaron los problemas acá”, comentó.

“Es alguien no de fiar; con todos tiene problemas. Creo que allá en Monterrey se peleó con todo Multimedios y acá con Faitelson y algunos otros. Es persona tonta, es persona que no razona y sólo se importa él”, cerró la columna.

Posible retorno a Universidad de Chile

Cabe destacar que Igor Lichnovsky concluye su contrato en América y Tigres en junio de 2024. En el primer equipo mencionado está a préstamo, mientras que el segundo es el dueño de su pase. ¿Volverá a Universidad de Chile? En 2023 aseguró que ya había conversado con el club.