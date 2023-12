Entrenador bicampeón con la U explica por qué le gustaría ver Gustavo Quinteros como DT azul: "No es hincha de Católica ni de Colo Colo"

Tras una nueva junta de directorio de Blanco y Negro, el argentino-boliviano Gustavo Quinteros dejó de ser el entrenador de Colo Colo, cargo que estuvo durante más de tres años y dos meses.

El estratega de 58 años dejó un grato recuerdo en su paso por nuestro país, y es que pudo levantar varios títulos con el Cacique (Supercopa, Copa Chile en dos ocasiones y el Campeonato Nacional) como también con Universidad Católica (Torneo Nacional).

Y hay una situación que llama mucho la atención de los fanáticos nacionales en este momento: justo cuando Quinteros se va del equipo de Pedrero, la Universidad de Chile también se encuentra en búsqueda de entrenador.

Quinteros enfrentó en varias oportunidades a la U | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

UN DT IDENTIFICADO CON LA U VE CON CHANCES A QUINTEROS COMO DT AZUL

César Vaccia, ex adiestrador del Romántico Viajero, habló con el medio Redgol y declaró que no ve con malos ojos una posible llegada del ex DT del conjunto Popular al Romántico Viajero.

“No es descartable para la U. Es un entrenador competitivo, que si le traen los jugadores adecuados quiere que su equipo sea protagonista. Perfectamente la U podría tener un muy buen entrenador”, manifestó el bicampeón con la U.

“Sería sólo para los más románticos porque estuvo estos tres años con Colo Colo, pero no tiene mayor sentido. Eso quedó probado este año con el nombre de Zaldivia”, recordó.

Por último, Vaccia dejó en claro que Quinteros “es un buen nombre y ellos son profesionales, no es hincha de Católica ni de Colo Colo. Es un profesional que ofrece su experiencia”.

Los números de Gustavo Quinteros en Colo Colo

Gustavo Quinteros se fue de Colo Colo con un rendimiento sobre el 60% en 154 partidos dirigidos: 79 victorias, 42 empates y 33 caídas.

Además, el ex seleccionador de Bolivia y Ecuador salvó a los albos del descenso en 2020.