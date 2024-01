A inicios de la temporada 2023, Marcelo Díaz vio frustrada su llegada al club de sus amores, Universidad de Chile y parecía que se caía toda opción de volver a vestirse de azul.

El futbolista mostró toda su tristeza en redes sociales en aquel entonces y fue el conjunto de Audax Italiano el equipo que le abrió las puertas para volver a la competencia nacional.

Finalmente, el campeón de Copa Sudamericana el año 2011 pudo regresar al cuadro universitario y fue él mismo, quien dio cuenta sobre las responsabilidades de su no llegada a la U.

Nada más ni nada menos, que fue el técnico argentino, Mauricio Pellegrino, quien le negó el ansiado retorno a la U. “Lamentablemente no se pudo y el entrenador que había llegado no me quiso, había que asumir y ellos (dirigencia) lógicamente debían aceptar lo que el entrenador decidía”, reveló Carepato a La Magia Azul.

Marcelo Díaz alaba a dirigente de la U: “Gracias a él se pudo dar”

Dentro de la conversación, el ex seleccionado chileno valoró la imagen del actual gerente deportivo de la U, Manuel Mayo. En la ocasión señaló que el actual dirigente, siempre quiso su regreso a los azules.

“Dentro de la U hay varias personas que fueron responsables para que yo llegase e incluso, querían que llegase el año pasado y a uno que me tengo que referir, nunca perdí contacto con él incluso jugando en Audax, pero mantenía conversaciones es Manuel Mayo“, afirmó el futbolista.

Ahondando en aquello, el ex Racing recalcó que “hoy en día, yo creo que todos los premiados se los tiene que llevar él (Mayo). Nunca perdimos el contacto y nunca dejó de insistir, su sueño era que yo estuviese en la u y gracias a él, se pudo dar“, cerró Díaz.

Manuel Mayo se la jugó por Marcelo Díaz (Photosport)

¿Contra quién arranca la U el Campeonato Nacional 2024?

Universidad de Chile tendrá su estreno en el certamen de la Primera División ante Cobresal el día domingo 18 de febrero a las 18 horas, sujeto a confirmación por parte de las autoridades. El compromiso marcará el retorno de la U al Estadio Nacional.