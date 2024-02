En esta jornada la Universidad de Chile se desayunó con una triste noticia y esta es de que los ‘Azules’ no podrán tener su debut este fin de semana en el Campeonato Nacional ante Cobresal, tras estricta decisión gubernamental, que estaría próxima a ser confirmada.

Anterior a esto, el ex entrenador de la Selección Chilena, Juvenal Olmos se dio el tiempo de comentar aquel problema en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en la que consideró un verdadero papelón esta decisión a pocos días de este compromiso.

“Este nombre sin cara llamado ‘Delegación Presidencial’, porque no tiene cara, no tiene rostro, tiene un nombre nomás y uno no sabe si hay especialistas, acá pareciera ser que los delegados presidenciales , es cuestionable que sean especialistas en deporte”, comenzó señalando Olmos.

Siguiendo con aquel punto, el hoy panelista considera insólito que este encuentro se tenga que suspender por problemas que fueron protagonizados por los fanáticos de Colo Colo y que los platos rotos lo pagan los hinchas de la Universidad de Chile.

La U no podrá disputar su partido ante Cobresal | Foto: Photosport

“Si ocurrió lo que pasó en la Supercopa, eso atañe a dos clubes y en particular a una barra, pero eso transferírselo a otro club, seis días después, es totalmente inaceptable, porque todo lo que trabajó la U, todas las medidas que pudo haber tomado, toda la sensibilidad y atenciones, hoy pende solamente de personajes que no tienen rostro”, declaró.

Finalmente, Olmos explica que los personajes que toman este tipo de decisiones tan importantes, tienen nulo tacto a la hora de conocer que es lo que sucede hoy en día dentro de nuestro fútbol.

“No sabemos si ellos tienen cualidades, si conocen el deporte, si están cercanos a la realidad que hoy vive el fútbol, que no es una cosa sencilla por lo demás. Uno queda así como lo que ocurra hoy a dos días antes, hay una decisión que van a tomar que no sabemos como va afectar a los clubes que están organizando”, cerró.