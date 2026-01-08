Universidad de Chile pretende reactivarse en el Mercado de Fichajes esta semana, donde podría quedar sellada la llegada de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero para reforzar el ataque de los azules junto a Eduardo Vargas.

La delantera, eso sí, no es la única zona del campo de juego que Francisco ‘Paqui’ Meneghini buscaría reforzar y desde Rancagua avisan que hay un jugador que ha estado en la mira de Universidad de Chile durante meses.

Se trata de Matías Lugo, trasandino nacido en las inferiores de Argentinos Juniors quien vendría siendo seguido por la U según el periodista Nicolás Cortés Valdés, amplio conocedor del conjunto rancagüino: “El interés de la Universidad de Chile es real desde mediados de 2025”, asegura.

Lugo suena en la U. | Foto: Photosport

“La única opción para que Matías Lugo se quede es que lo compren. No hay nada que conversar ni renegociar: los términos estaban claros y fueron aceptados al llegar a préstamo”, complementa sobre la situación contractual del jugador.

Matías Lugo, de 24 años, fue uno de los puntales en la última campaña de O’Higgins que clasificó a la Copa Libertadores de América: disputó 29 partido entre Liga de Primera y Copa Chile totalizando un gol y más de 2.000 minutos en cancha.

¿Se moverá Manuel Mayo y compañía? Solo el tiempo dirá si Universidad de Chile persiste en su interés por Matías Lugo o si al final se termina decantando por otro jugador para reforzar esa zona del campo.

