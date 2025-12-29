En esta jornada la Universidad de Chile oficializó a Francisco ‘Paqui’ Meneghini como su nuevo entrenador para lo que será la temporada 2026, colocando punto final a la gran novela del nuevo DT para los ‘Azules’ tras la salida de Gustavo Álvarez.

Hace unos instantes, el nuevo estratega azul conversó con el canal oficial del club y dentro de esta entrevista, fijó su gran objetivo con la Universidad de Chile para el 2026: ser campeón del torneo nacional.

“El objetivo creo que está muy claro, es ser campeón del torneo nacional, esa es la prioridad absoluta, cualquier persona que es de la U y que conoce el club, sabe que es lo que necesita el club esta temporada, no hay otra idea más que esa”, parte señalando Meneghini.

En esa línea, el director técnico de la U sabe que en el ‘Romántico Viajero’ no se tira por ninguna competencia que se disputa, en donde luchará con todo en cada uno de los torneos que tenga en el camino, pero su gran objetivo será el torneo local.

Meneghini deja claro su meta en la U | Foto: U. de Chile

“Un club como este no tira ningún torneo, no se da por vencido en ningún torneo, pero nuestra prioridad será ser campeón del torneo nacional, es el torneo que marca la regularidad, quién es el mejor equipo de Chile y queremos ser nosotros”, remarca.

Finalmente, Meneghini sabe que la Universidad de Chile tendrá un desafío importante en la Copa Sudamericana, en la que espera estar a la altura de lo que fue su actuación en esta reciente temporada, pero a pesar de esto, ‘Paqui’ vuelve a recalcar que su prioridad número uno será ser campeón del torneo chileno.

“Van haber dos torneos más nacionales, en formato de copa y el partido de la Copa Sudamericana que es importante, porque nos daría la posibilidad de que el equipo siguiera compitiendo internacionalmente, que viene de hacer una campaña muy buena, pero la prioridad es ser campeón del torneo nacional”, cerró.

En Síntesis