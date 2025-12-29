Seis días después de la bullada salida de Gustavo Álvarez, Universidad de Chile confirmó al entrenador que tomará las riendas del primer equipo: Francisco “Paqui” Meneghini

La decisión se tomó de manera unánime en la reunión de directorio de Azul Azul del pasado martes 23 de diciembre, donde se aprobó la contratación del rosarino, que en la última temporada dirigió a O’Higgins de Rancagua y previamente tuvo pasos destacados por Defensa y Justicia.

Solo restaban algunos detalles para que Meneghini estampase su firma y asumiera oficialmente como entrenador del Romántico Viajero, lo que finalmente se concretó el lunes 29 de diciembre.

La bienvenida oficial de la U a Paqui Meneghini

A través de sus redes sociales y página web, el Romántico Viajero le dio la bienvenida oficial a Meneghini, quien ahora tomará las riendas de un plantel que se prepara para iniciar la pretemporada.

“Con entusiasmo anunciamos que la campaña 2026 del Romántico Viajero será liderada por el cuerpo técnico de Francisco Meneghini, quien previamente fue aprobado de manera unánime por el directorio y, con el acuerdo ya firmado, se convierte oficialmente en el nuevo entrenador de nuestro Primer Equipo masculino“, expresaron desde la U.

“Con un juego sólido en ambos sectores del campo y que se caracterizó por una propuesta que combina presión alta y gran intensidad, la propuesta de Meneghini coincide con el sello que caracteriza a nuestro plantel y que busca un rol protagonista en todas las competencias. Además, su amplio conocimiento del medio nacional le proporciona una sólida experiencia para competir en las mejores condiciones posibles desde un principio”, agregaron.

Por último, en la U recordaron el anterior paso de Paqui cuando trabajó como “como analista junto al exitoso cuerpo técnico de Jorge Sampaoli, en 2011, y con Sebastián Beccacece, como ayudante técnico, en 2016”.

De esta manera, los jugadores azules se pondrán a disposición del nuevo director técnico la próxima semana, comenzando así una nueva etapa bajo su liderazgo.