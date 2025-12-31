La temporada 2025 fue una montaña rusa para los hinchas de Universidad de Chile: buenos momentos en copas internacionales, decisiones llamativas de Gustavo Álvarez, incorporaciones que encendieron a la hinchada azul y gestos inesperados que resonaron más allá del fútbol.

Todas estas situaciones se tradujo también en un consumo digital sin precedentes de contenidos relacionados con el Romántico Viajero.

A lo largo del año, varias notas se transformaron en lectura obligada para la parcialidad azul, acumulando cifras impresionantes de visitas y aquí repasamos las cinco notas más leídas de la U en 2025

Con reglamento en mano: la IA determina quién avanza en Copa Sudamericana entre la U e Independiente: 91.530 visitas

En medio de la polémica internacional que se vivió en el partido entre Independiente y Universidad de Chile, esta publicación captó la atención al analizar, con apoyo de inteligencia artificial y normativa Conmebol, un cruce clave en la Copa Sudamericana que mantenía en vilo a los azules.

2. Figura chilena se va de Independiente tras el escándalo en Argentina: “La U es mi familia”: 90.133 visitas

Declaraciones cargadas de emoción y un contexto explosivo en medio de la polémica del partido de Independiente y la U por la Copa Sudamericana impulsaron esta nota, donde la identificación con el Romántico fue clave para captar la atención del público azul.

3. Cruzó la vereda desde la UC y se transforma hoy en flamante refuerzo de Universidad de Chile: 89.549 visitas

El mercado de pases siempre genera impacto, pero cuando hay un cruce directo con el clásico rival, el interés se multiplica. Esta incorporación fue una de las más comentadas del año.

4. Charles Aránguiz destroza a la Conmebol tras el empate de la U ante Carabobo: “Nuestra hinchada…”: 58.017 visitas

Las palabras del referente azul tras un polémico partido por la Copa Libertadores no pasaron desapercibidas y rápidamente se transformaron en tendencia.

5. Hinchas de Universidad de Chile reciben millonaria donación de figura de La Roja: 54,237 visitas.

Un gesto solidario y emotivo que trascendió las páginas de deportes. La millonaria donación Rodrigo Ureña, seleccionado chileno en ese momento, hacia la hinchada azul tras la barbarie en Avellaneda no solo tocó fibras sensibles, sino que también se transformó en una de las piezas más leídas y compartidas por los fanáticos azules.

En síntesis…