La sorpresiva y comentada salida de Leandro Fernández de Universidad de Chile marca un giro importante en la planificación del equipo laico de cara a la temporada 2026.

El delantero argentino de 34 años fue cortado por decisión deportiva de Francisco “Paqui” Meneghini, quien priorizó reforzar la ofensiva con jugadores que se ajustaran mejor a su modelo de juego.

Rápidamente, los hinchas del Romántico Viajero se volcaron en las redes sociales a debatir sobre su rendimiento en la U y si la determinación del ex DT de O’Higgins de Rancagua fue la correcta.

Ahora, los fanáticos buscan señales sobre cómo y dónde afrontará el nacido en Ciudad de Santa Fe este nuevo capítulo fuera del Centro Deportivo Azul (CDA).

El corazón roto de la esposa de Leandro Fernández tras su salida de la U

En las últimas horas, la esposa de Fernández, Tamara Taborda, compartió una publicación en su cuenta de Instagram que no pasó desapercibida.

La imagen, sencilla pero cargada de significado, incluía únicamente un emoji de corazón roto, dejando entrever su tristeza por la abrupta salida del delantero de la U.

El emoji que compartió la mujer de Leandro Fernández | FOTO: Captura

De esta manera, el silencioso pero poderoso emoji refleja la mezcla de tristeza y decepción que rodea la salida de Fernández, cerrando un ciclo en la U y dejando la expectativa sobre su futuro en el fútbol nacional o internacional.

En síntesis…